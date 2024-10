Luana Piovani reposta vídeo com críticas à Virginia Fonseca sobre exposição dos filhos

Luana Piovani usou suas redes sociais para criticar Virginia Fonseca na manhã desta segunda-feira, 28. Em seus stories do Instagram, a atriz repostou um vídeo de um internauta criticando a influenciadora digital e escreveu: "Pobres crianças rycas".

O Estadão procurou a assessoria da empresária e apresentadora, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A publicação compartilhada por Luana mostra uma matéria revelando que a mulher de Zé Felipe deu colágeno em pó para sua filha de dois anos. William, autor do vídeo original, criticou a atitude da influenciadora.

"Isso, no meu ponto de vista, é exploração, porque uma criança não pediu para já nascer tendo Instagram. A gente viu o caso da nossa pequena lá. A mudança de comportamento só por conta do uso do telefone. Pega uma malícia rápido, pega um estresse rápido. As crianças já estão estressadas sem ter nenhuma demanda emocional, psicológica, de trabalho", começou.

Ele também resgatou outra matéria, que mostra que José Leonardo, filho mais novo de Zé Felipe e Virginia, tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. "As crianças já nascem com perfil no Instagram. As crianças são exploradas dia e noite, mostrando tudo que elas fazem na internet."

William ainda criticou os seguidores da influenciadora, alegando que a idolatria deles pelo conteúdo de Virginia é o que incentiva esse tipo de atitude. "E já fazem publicidade. Já botam a criança para fazer associação com marca [...] Essas pessoas têm marca, divulgam marca nos stories o tempo todo e não sinaliza como publicidade, porque eles driblam como se fosse parte da rotina deles, ou seja, eles indicam coisas como se fosse um café da manhã", alegou.

Ele também fez uma comparação com trabalho infantil, comentando sobre páginas de Instagram que recebem dinheiro para divulgar conteúdo desses influenciadores em seus perfis.