Flor questiona 'empurrão' em peoa e Sidney deixa indireta para produção

Sidney deu uma indireta nesta segunda-feira (28) pela falta de ação da produção da Fazenda 16 (Record) na briga deste domingo (27).

O que aconteceu

Em conversa com Gizelly e Flor, Sidney insinuou que Sacha era um "mau ator". Segundo ele, caso quisesse interpretar um personagem no reality show, o faria "melhor do que Sacha".

"Ator de primeira categoria", ironizou Gizelly.

Flor, que é crítica de Sacha, elogiou o peão. "Ele atua mesmo. Mas tá fazendo bem, até. Leva todos a loucura".

A apresentadora também comentou com Sidey sobre se Fernanda teria sido mesmo empurrada. Antes de desistir do reality, a peoa disse que Sacha a havia empurrado, o que muitos peões negaram.

Sidney disse que não viu o ocorrido e preferia não julgar, mas deixou uma indireta para a produção do programa. "Espero que esse parâmetro seja o mesmo para todos".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 1747 votos 57,81% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 27,53% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 14,65% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1747 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso