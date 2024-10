Babi chora e desabafa sobre desistir de A Fazenda: 'Não sou suja assim'

Nesta segunda-feira (28), Babi sinalizou querer desistir de A Fazenda (Record) depois da desistência dos amigos, Fernanda e Zaac.

O que aconteceu

Em uma conversa com Vanessa, Babi chorou e disse não conseguir aceitar a desistência de Fernanda. Ela afirma ter visto Sacha empurrando a amiga e que acha injusto a aliada sair: "Ele [Sacha] empurrou ela [Fernanda], eu vi, não faz sentido. "

Não entra na minha cabeça, não consigo, não sei se consigo continuar, não gosto de ver o que é errado. Eu gosto de ver o que é certo, cada um tomando a punição que merece, e é isso. Aqui dentro no jogo, lá fora, em qualquer lugar. As pessoas fazem errado elas tem que arcar as consequências das falas das atitudes. Se você fez errado você tem que pagar pelo que fez errado, abaixar a cabeça e acabou. Não consigo aceitar.

Babi está chorando no quarto, abalada pelos últimos acontecimentos, pensando em desistir: "Eu não sei se eu consigo continuar." Vamos mandar energias positivas para que Deus ilumine o coração dela para que ela continue firme em busca desse sonho. 🥺#AFazenda16 | #TeamBabiMu pic.twitter.com/JWzUp9eq7O -- Babi Muniz 💋 (@eubabimu) October 28, 2024

"É isso que me dói. Eu prefiro sair e deixar as pessoas serem erradas o que ela quiserem, não quero fazer parte disso, do que é errado, não sou suja assim, não sou lixo", diz a ex-Panicat. Vanessa tenta tranquiliza-la, falando que entende o que ela sente e a lembra que estar no programa é um sonho.

Babi revela que recusou três vezes entrar no reality, até aceitar em 2024: "Eu achei que seria diferente, que aqui era um sonho. Claro que sabia que era babado, que ia ter briga, eu tava preparada para todo esse tipo de baixaria e de briga".

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 6251 votos 0,16% Albert Bressan 1,18% Babi Muniz 3,66% Camila Moura 0,11% Fernando Presto 1,44% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,10% Gui Vieira 0,48% Gilsão 0,86% Gizelly Bicalho 0,48% Juninho Bill 0,11% Luana Tárgino 28,99% Sacha Bali 5,02% Sidney Sampaio 0,70% Vanessa Carvalho 0,45% Yuri Bonotto 56,12% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6251 votos

