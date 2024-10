Zé Love e Yuri brigam feio e peões tem que separar: 'Segura ele!'

Após treta com Luana Targino na noite deste sábado (26), Zé Love foi para cima de Yuri Bonotto após esse tentar defender Targino. O ex-atleta afirmou que o motivo da briga foi que os peãos estão "toda hora falando do meu filho".

O que aconteceu

A briga entre Luana e Zé começou porque o futebolista estava demorando no banheiro. A modelo sinalizou que iria bater e Zé Love debochou: "Da próxima vez, você vai esperar 50 minutos".

"Você é grosso, estúpido", respondeu Luana, com Zé rebatendo: "Você é baixa. Se tem uma pessoa baixa, essa pessoa é você. Você é nojenta".

Depois disso, Zé Love entrou em outra confusão, gritando que os peões estariam usando o nome de seu filho para o atacar. Em resposta, Yuri entrou no meio e o chamou de "machista" por estar gritando com Luana Targino.

"Quem está falando do seu filho? Vai ficar gritando com ela? Machista do c*ralho", berrou Yuri, com Zé respondendo: "Machista é você, não gritei com ela, você estava lá?" e partindo para cima.

Os outros peões correram atrás da dupla brigando e os separaram. Yuri acusou Zé Love de o empurrar na confusão.

Fernanda Campos acusou Sacha Bali de agressão em meio à treta. Segundo a influenciadora, ela foi empurrada pelo ator enquanto tentava separar a briga generalizada da noite do sábado (26).