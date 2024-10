Flor diz que Vanessa fingiu choro após desistência de peões em A Fazenda

Flor Fernandez, Albert Bressan e Gilson de Oliveira opinaram sobre Vanessa Carvalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Flor apontou que Vanessa fingiu uma reação exagerada após Fernanda e Zaac desistirem do reality. Vanessa gritou muito, chorou e chegou a quebrar um vaso propositalmente.

Flor: "Ela atuou no choro. Eu falei: 'Para de chorar, consola a Babi'".

Albert: "Eu vi!".

Gilson: "Os gritos dela, desnecessários... Umas falas sem pé nem cabeça".

Albert: "[imitando Vanessa] 'Vamos quebrar tudo'...".

Flor: "A interpretação é assim [imita choro falso]. Ela é uma boa atriz, pode chamar pra fazer novela, porque ela atua bem. Todo mundo viu que ela estava fingindo".

Albert: "Muito chatinha...".

Flor: "Ela estava chorando e parou na hora".

