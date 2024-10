Toca Revela: Bebé, Gracinha, KING Saints e Maria Esmeralda são destaques

Do TOCA

Desde que o TOCA chegou na parada, com a proposta de unir conteúdo e experiências de músicas, o radar de novidades sempre esteve ligado.

E a gente sabe quantos bons artistas surgem todos os dias. Por isso, o Toca Revela semanalmente introduz novos sons para o público.

Para celebrar o lançamento oficial do TOCA, que acontece neste sábado (26) na Audio, com o show Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, resgatamos quatro revelações que você viu (ou conheceu mais) aqui:

Bebé

Bebé Salvego já é conhecida da casa. Ela é apresentadora do programa No Tom e chega agora na contramão com o segundo álbum, "Salve-se".

A jovem artista faz um som com beats modernos e timbre memorável e sedutor, difícil de categorizar. Quer comprovar? Ela abre o show de lançamento do TOCA, antes do Marcelo D2.

Gracinha

Gracinha é o projeto da cantora e compositora Isa Graça, de Natal (RN), que já circulava como instrumentista em algumas bandas da capital potiguar.

Ela faz um indie rock com uma pegada psicodélica, sem abrir mão do pop. Já expoente da sua cena, ela apresenta o primeiro álbum, "Corpo Celeste", em vários festivais.

Maria Esmeralda

O álbum "Maria Esmeralda" surgiu em junho e rapidamente, no boca a boca, ganhou fãs e elogios pela produção que une samples de músicas antigas e elementos do boombap e do trap.



Não se trata de um grupo, mas sim de uma obra costurada a cinco mãos pelos amigos Thalin, VCR Slim, Pirlo, iloveyoulangelo e Cravinhos.

Vinda de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, KING Saints é rapper e atriz e acaba de lançar o primeiro álbum, "Se Eu Fosse uma Garota Branca", um álbum que emula a produção pop, com rimas que

O trabalho de compositora já é conhecido na voz de grandes artistas. Ela já participou de composições para Luísa Sonza, Negra Li, Elza Soares, Thiaguinho e Ferrugem.