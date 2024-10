Tabet conta inspiração para Peçanha e mensagens: 'Falam que tem tesão'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", o ator e humorista Antonio Tabet contou que recebe mensagens de pessoas revelando sentir tesão em Peçanha, o policial miliciano que interpretou em vídeos do Porta dos Fundos.

O humorista disse receber mensagens diversas. "Tem mulher, tem homem, casal. Eu falo até isso na peça. Tem muita proposta de casal."

Falam tem tesão no peçanha, na farda, na grosseria. Antonio Tabet

Tabet também contou sua inspiração para o personagem. "O 'primeiro' Peçanha eu conheci na Rádio Globo. O cara era policial e estava esperando a ráio chegar pra abrir a mala do carro [com um corpo]. Daí o primeiro comentario dele foi: essa camisa do Flamengo tá novinha, vou levar."

Tabet conta relação difícil com sua mãe: 'fui expulso de casa aos 16'

O humorista se abriu sobre a relação com sua mãe. "Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e minha mãe não segurou a onda pela morte do meu pai. Eu fui expulso de casa aos 16. Ela despachou meu irmão pra minha avó e me expulsou de casa sem um real no bolso. Passei a viver de favor na casa de amigos. Nossa relação depois disso nunca foi boa. Já houve momentos de reaproximação, mas tem mágoa."

Tabet conta como conseguiu primeiro estágio: 'Trote pra Rádio Globo'

Antonio Tabet revelou ter usado um trote para conseguir seu primeiro emprego. "Meu primeiro estagio foi na Rádio Globo. Eu era um moleque divertido com meus amigos mas não pensava em trabalhar com humor. Consegui ir pra lá atraves de um trote. Peguei um orelhão, fui passando um trote até conseguir falar com o diretor fingindo que era alguém. Ele me deu um estágio."

Tabet esclarece seu posicionamento político: 'nunca flertei com a direita'

Antonio Tabet falou ainda sobre política e esclareceu que não é de direita. "No ambiente Porta dos Fundos, tem gente que pensa de um jeito, de outro. Eu sou a favor de cotas, casamento de pessoas do mesmo sexo, todas as políticas mais progressistas do mundo eu sou favorável, mas tinha pensamentos mais liberais com relação a economia. Por causa disso, diziam que eu era um democrata americano. Nunca fui simpatizante da direita. Por eu ser o menos à extrema esquerda do porta, ja diziam que eu era direita. Nunca flertei com a direita."

Tabet: 'a gente vive uma sociedade em que o humor é absurdamente sabotado'

O humorista fez uma reflexão sobre o humor. "Essa pergunta de qual o limite do humor é insuportável por dois motivos. Ela é repetitiva e ela revela como a gente faliu como sociedade. Eu pergunto: qual o limite do senado? Da imprensa? Do cancelamento? O humor começou a ser tão podado e agredido que as pessoas começaram a perguntar qual o limite. A gente vive uma sociedade em que o humor é absurdamente sabotado."

Tabet teve stalker e perseguição causou depressão e seu emagrecimento

Tabet contou que, assim como o protagonista da série "Bebê Rena", teve um stalker. "A virada foi em 2013 pra 2014. Fui me pesar e vi 3 digitos, 115. Fiz uma dieta muito boa, a dieta da depressão. Eu tive uma 'bebê rena' na minha vida e tive um problema parecido com aquilo. Com aquilo, eu perdi a vontade de comer. Com isso, comecei a malhar. comecei a caminhar na lagoa, Fui perdendo o peso. Às vezes apressava o passo, corria um pouquinho. Esquecia de tudo. Fiquei magro demais, procurei um nutrólogo, comecei a comer e malhar melhor."

