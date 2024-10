Flora nega ter combinado sinal com Júlia: 'Se eu fiz, f*di a vida dela'

Na sexta festa de A Fazenda 16 (Record), Flora negou que tivesse combinado algum sinal com Júlia para a gravação do Hora do Faro. Devido a uma conversa entre as peoas, a participação de Júlia no programa não foi exibida.

O que aconteceu

Flora negou em conversa com Camila. "Eu falei do helicóptero. 'Manda um helicóptero com a gente', mas a gente falou isso pra Suelen."

Camila também disse não ter sido ela. "O que a gente falou pra Júlia foi: 'Procura minha assessora, fala que eu amo ela pra não me abandonar'."

Flora desabafou. "Eu conversei com ela sobre o pós-Roça, ela falou do pai dela, falou que ia na minha casa, que ia ver meu pai... Eu falei com ela aqui fora e falei um monte de coisa. Ela falou 'amiga, vou sair' e eu 'o que você tá sentindo?'. Eu falei 'amiga, você vai sair com paz no coração, muito bem'."

Ontem, teve aquele entardecer maravilhoso com chuva e a gente começou a conversar. Ela falou que ia lá em casa ver meu pai. Quando falamos de Faro, eu falei 'arrasa nas plaquinhas, vai bem linda, a gente vai estar torcendo por você'. Eu acho que não foi nada disso. Flora

A peoa reforçou. "Eu, Flora, não fui. Eu fiquei angustiada achando que poderia ter sido eu, porque se eu fiz isso, eu fudi com a vida dela. A gente, querendo ou não, tá aqui mais uma semana... Ela já saiu. O que Faro falou foi que foi um combinado..."

Na quinta-feira (24), em conversa na área externa, Flora disse para Julia dar um "recado" para elas no Hora do Faro. "Se for sair, amanhã no Faro, [vai] bem linda, se posiciona, vê tudo... Tenta dar alerta pra gente."

