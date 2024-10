A Fazenda: Flora Cruz desabafa sobre profissão e cita racismo estrutural

Em A Fazenda 2024 (RecordTV), Flora Cruz fez um desabafo sobre os desafios de sua carreira profissional.

O que aconteceu

A filha de Arlindo Cruz compartilhou algumas dificuldades que costuma enfrentar em sua profissão. Ela ainda afirmou que é prejudicada pelo racismo estrutural.

Flora: "Eu me frustrei muito. Eu sempre quis trabalhar com rede social porque é uma profissão da minha geração. Eu fui estudar moda porque eu sempre amei fazer moda e sempre tive muita dificuldade de achar roupa [que me servissem bem]. Falei: 'Cara, alguém tem que mudar isso, não é possível'. E aí eu fui estudar para saber o porquê. Mas eu fiquei muito sem trabalhar, sem produzir conteúdo. Eu ficava seis meses muito bem e seis meses sem fazer nada. E aquilo foi me tirando da minha zona de conforto, a frustração foi me parando... Eu gosto, eu tenho potencial, eu sei fazer. Mas a procura não está rolando, a oferta está muito mínima".

Flora: "Eu sempre fiz provador e eu amo - vestir peças, representar, falar sobre os detalhes e tal. E no Rio, a parada é muito pequena. Tem mais oferta que procura. E se você cobra R$ 300 para fazer um provador, que é uma p*ta produção - e eu não estou inventando valor, é isso mesmo -, chega alguém e cobra R$ 250, R$ 280 para pegar o seu lugar. Pra mim, é surreal".

Flora: "Tem um lance de um racismo por estereótipo da moda. Por exemplo, as modelos [plus-size] que fazem [esse trabalho] no Rio são todas gordas, mas são todas brancas e alisadas. É uma parada surreal. Eu consigo entender que é um olhar indireto sobre o belo, o conceito de beleza. Não é uma coisa tipo 'eu não vou chamar a Flora porque ela tem cabelo crespo'. Não. É uma coisa que é tão comum olhar para uma alisada e preferir... É indireto. A pessoa não pensa de uma forma maldosa. A pessoa só não pensa. É estrutural".

