Sacha diz que Luana deixou peoas 'no momento certo': 'Estão apavoradas'

Sacha, Yuri e Luana conversaram na madrugada desta sexta-feira (25) sobre a permanência da peoa na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha diz que Luana pode ter continuado no jogo por ter deixado o grupo das peoas. "Uma das coisas que pode ter contado muito foi voce ter saído desse grupo no momento certo. Você saiu das meninas 2 dias antes da votação", diz.

Luana disse estar tranquila. "Vi que seguir meu coração não estava errado", afirmou.

Yuri afirmou que as peoas iriam para o "grupinho" de Zé Love. "Elas estão ali agora apavoradas", disse. "Vão fazer de tudo para não ter nenhum atrito com eles".

Luana afirmou que as ex-aliadas "são pessoas boas, mas estão se perdendo".

Enquanto isso, Gizelly, em conversa com Sidney no quarto, disse se arrepender de suas "maluquices".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Resultado parcial Total de 162817 votos 36,30% Fernando 25,76% Júlia 37,94% Luana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 162817 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso