Segredo revelado! Afinal, Mavi e Iberê viverão romance em 'Mania de Você'?

Todo mundo quer Mavi (Chay Suede) e Iberê (Jaffar Bambirra) juntos em 'Mania de Você' (Globo). Os dois protagonizam cenas de cumplicidade e carinho a todo o momento, as quais poderiam representar uma amizade comum. Mas as redes sociais vão além: tem muita gente dizendo que o que acontece entre os personagem é a tal 'brotheragem'.

O termo pode significar amigos que não têm pudor de serem afetuosos um com o outro ou então o ato sexual entre homens que se classificam heterossexuais. Na história de João Emanuel Carneiro, no entanto, os amigos não avançaram nenhum sinal.

Iberê (Jaffar Bambirra) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Torcida grande

Fato é que a proximidade de Mavi e Iberê deu tão certo, que a torcida, sobretudo nas redes sociais, é para que eles formem um casal.

Há quem diga que Chay Suede tenha mais química com Jaffar Bambirra do que com Gabz ou Agatha Moreira, atrizes que interpretam Viola e Luma respectivamente, pares de Mavi na trama.

Balde de água fria

Enquanto o público quer porque quer Mavi com seu 'príncipe' - modo como o vilão chama Iberê o tempo todo -, os indícios principais levam a crer que os dois personagens são na verdade irmãos.

Considerando os próximos desfechos na história, Mavi descobriria que Iberê é filho de Mércia (Adriana Esteves) e Nahum (Ângelo Antônio), que inclusive foi o seu próprio pai de criação.

Nahum (Ângelo Antônio) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Com isso, Iberê surgiria como o filho que Mércia acreditava estar morto. A triste perda do passado foi destrinchada pela governanta na sequência pesada exibida nesta quinta-feira (24). Nos próximos capítulos serão dados mais detalhes do que aconteceu com a ex de Molina (Rodrigo Lombardi).

Mudanças em Mania de Você

Entretanto, como a novela passa atualmente por uma série de atualizações para driblar a queda de audiência, pode ser que muita coisa mude, incluindo a descoberta de parentesco entre Mavi e Iberê.

Trocando em miúdos, caso o autor leve em conta o que circula na web, certamente deve abrir espaço para desenvolver algum bromance entre os 'superamigos'.