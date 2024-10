Nasa pagará milhões a quem desvendar quebra-cabeça espacial envolvendo cocô

Você sabe o que astronautas fazem com os resíduos humanos no espaço? Pois é justamente para isso que a Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) está disposta a pagar milhões de dólares a quem propuser ideias inovadoras.

A agência espacial norte-americana abriu um edital em setembro para buscar soluções sustentáveis capazes de lidar com o xixi e o cocô no espaço. Os prêmios vão até US$ 3 milhões (mais de R$ 17 milhões na cotação atual).

O concurso vai até março de 2025, e os escolhidos serão revelados em maio. Para participar é preciso ter mais de 18 anos.

O objetivo do desafio, chamado LunaRecycle (Reciclagem Luna, na tradução literal), é encontrar um método de "reciclagem no espaço". Dessa forma, nenhum resíduo precisará ser devolvido à Terra com o retorno das missões.

À medida que a Nasa se prepara para futuras missões espaciais humanas, a sustentabilidade será crítica.

Comunicado da Nasa sobre o projeto

Bolsas de resíduos já foram deixadas na Lua

Descartar resíduos humanos é um desafio para os astronautas. Não há protocolos específicos, e a tripulação se preocupa, porque o armazenamento inadequado aumenta o risco de contaminação —o que é ainda pior devido à falta de gravidade.

A Nasa já revelou ter deixado 96 bolsas com resíduos humanos na superfície da Lua durante as suas primeiras missões.

De acordo com a agência, o edital foi aberto após investigações para avaliar áreas da sustentabilidade que precisam de investimento.

O documento também cita a produção de iniciativas que melhorem resultados da reciclagem na Terra —como, por exemplo, reduzir emissões tóxicas e propor tecnologias possíveis de serem replicadas em comunidades.