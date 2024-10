Filmes em cartaz na Mostra de SP misturam realidade e ficção; confira

A programação da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo conta com alguns filmes que borram a fronteira entre documentário e ficção. Confira:

A Nossos Amigos

Sara adora passar o tempo com o melhor amigo, Pedro. Enquanto ele trabalha na oficina de relojoaria da família, a garota se prepara para os exames da universidade. Tudo muda no verão em que Sara faz novas amizades e conhece um novo universo. Gradualmente se distanciando do amigo, ela se vê presa entre dois mundos com realidades sociais completamente opostas.

Horários de exibição

26/10 - 22:20 - Cinesystem Frei Caneca 4

29/10 - 15:00 - Circuito SPCine Paulo Emilio (CCSP)

Flathead

Após retornar à sua cidade natal e ter seus traumas reavivados, o protagonista Cass conhece Andrew, um chinês-australiano de segunda geração que trabalha em uma lanchonete e que, de repente, precisa enfrentar a morte do pai. Essa combinação de ficção com eventos reais revela uma parte da cultura australiana moderna raramente representada no cinema.

Horários de exibição

28/10 - 16:00 - Cine Satyros Bijou

Escute as Vozes

Neste docudrama, Melrick, um menino de 13 anos, vai passar as férias de verão com a avó, Nicole, em Cayenne, na Guiana Francesa. A presença do garoto —que sonha tocar bateria— a faz lembrar do filho, Lucas, que também tinha paixão pelo instrumento e morreu tragicamente há 11 anos. Em meio ao luto que assombra a família e ao desejo de vingança do melhor amigo de Lucas, Melrick busca o próprio caminho para o perdão.

Horários de exibição

27/10 - 14:00 - Kinoplex Itaim Sala 1

Por que a Guerra?

Em 1932, Albert Einstein foi convidado pela Liga das Nações para endereçar uma carta sobre qualquer assunto a qualquer pessoa. Ele escolheu se corresponder com Sigmund Freud sobre como evitar a guerra. Até hoje, essa correspondência de dois dos maiores pensadores de todos os tempos prova ser mais relevante do que nunca. Inspirado por essa troca de ideias, o filme imagina o encontro entre o físico e o pai da psicanálise.

26/10 - 15:00 - Cinesesc

29/10 - 22:15 - Cinemateca Sala Grande Otelo