Série sobre Luva de Pedreiro estreia em 7 de novembro na Max; veja trailer

A série "Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada" vai estrear em 7 de novembro no catálogo da Max no Brasil.

O que aconteceu

Série em três episódios vai retratar a trajetória de Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro. Natural de Quijingue, no interior da Bahia, o influenciador se tornou um fenômeno das redes sociais brasileiras.

Documentário vai mostrar a ascensão de Iran, além dos altos e baixos de sua carreira como influenciador. A série contará com depoimentos de celebridades como Tiago Leifert, Gkay, Falcão, Carlinhos Maia, Kondzilla e especialistas em marketing digital.

Luva de Pedreiro afirma que documentário sobre sua vida é a realização de um sonho. "Eu agradeço muito a Deus, não caiu a ficha ainda! Já gravei muita coisa, mas nada se compara a isso. Todo o suporte e cuidado que recebi foi diferenciado e muito profissional, e permitiu com que eu contasse as partes mais importantes e sensíveis da minha história. Espero que as pessoas se identifiquem e que, de alguma forma, isso sirva de inspiração e fé para que nunca desistam dos seus sonhos", declarou.

Iran começou a postar vídeos jogando futebol amador e vializou com bordões marcantes e simplicidade genuína. Atualmente, ele é seguido por mais de 40 milhões de seguidores nas plataformas digitais e faz propaganda para diversas marcas grandes.