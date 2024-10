Novo grupo? Luana desabafa e se aproxima de trio de Sacha: '4 patetas'

Após romper com as peoas, Luana tem se aproximado de Sacha, Yuri e Gui na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após uma série de conversar nos últimos dias, Luana demonstra que está "mudando de grupo" no reality. A peoa se irritou com as aliadas após a briga do leite condensado.

Na tarde desta quarta (23), Luana chorou junto com o trio de meninos por conta da briga com Fernando e foi acolhida. "Ninguém tá falando comigo", lamentou.

Sacha, Yuri e Luana, inclusive, aproveitaram a tarde e tomaram um banho de chuva na área externa. O trio cantou, se abraçou e festejou juntos.

Mais tarde, em conversa na casa da árvore, Gui disse a eles que se sentia "muito bem" com Yuri, Sacha, e "Luana, que chegou agora também". "Obrigada gente por me aceitarem", respondeu Luana.

Já no quarto, Camila chamou o quarteto de "4 patetas". Para Julia e Gizelly, a peoa disse que Luana anda "agarrada o dia todo com eles", em uma nova "panelinha".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Luana tem razão em estar chateada com peoas? Resultado parcial Total de 224 votos 50,45% Tem toda a razão! 49,55% Não... Exagerou na história Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 224 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso