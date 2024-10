Maria Padilha recorda ensaio nu para bancar peça de teatro: 'Meio maluca'

A atriz Maria Padilha, 64, recordou quando fez um ensaio nu para a revista Playboy, em 1994.

O que aconteceu

A artista usou o cachê do ensaio para financiar a peça de teatro "A Falecida", de Nelson Rodrigues. "Você é tão incrível que me lembro perfeitamente do dia que acordei e escutei a notícia. [...] Falei: 'Caraca, essa mulher é f*da'", disse Cissa Guimarães no programa Sem Censura desta terça-feira (22).

Padilha brincou sobre sua decisão de fazer as fotos ousadas com esse propósito. "Meio maluca também, meio obcecada, meio doida", comentou.

A atriz notou que sua personagem também tinha essa mesma determinação. "Essa personagem da peça quer montar 'O jardim das cerejeiras' do (Anton) Tchekhov, de qualquer maneira. Ela faz qualquer coisa", recordou.

Aí eu falei: 'Parece eu fazendo foto da Playboy para fazer a peça, ela é tão doida quanto eu'. Maria Padilha

O papel rendeu três prêmios de Melhor Atriz para Maria Padilha. Na produção, ela interpretou Zulmira, uma dona de casa que acredita que está prestes a morrer e prepara um enterro luxuoso para si mesma.

Cissa comentou que o ensaio nu teve um resultado positivo. "Ainda bem que você ficou peladinha", brincou a apresentadora. "Ainda bem, né? Imagina se fosse inutilmente", concordou Padilha.