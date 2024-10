Lindomar ressurge e Jão mata a maior charada de 'Volta por Cima'

Doralice (Tereza Seiblitz) vai se emocionar muito ao rever o marido falecido Lindomar (MV Bill) no capítulo do dia 30 de outubro de 'Volta por Cima'. Esse reencontro acontece por meio do vídeo que o motorista gravou contando sobre o bilhete de loteria que apostou.

A partir dessa gravação, Jão (Fabrício Boliveira) planta uma semente de desconfiança em Madalena (Jessica Ellen) e os dois dois tentam descobrir com Tereza qual bilhete Lindomar e Jayme (Juliano Cazarré) compraram.

Doralice e Madalena procuram o bilhete nos pertences de Lindomar e não encontram nada. Após isso, Jayme mente para Jão sobre o bilhete. O ex-amigo de Lindomar recebe dinheiro de Osmar (Milhem Cortaz) por mentir para Jão.

Bem desconfiada e querendo ir até o fim na investigação sobre o bilhete, Madalena vai à casa de Violeta (Isabel Teixeira), e Jayme teme encontrar com ela.

Também no capítulo do dia 30: Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Rosana tenta fazer as pazes com Edson. Tati procura Jão. Roxelle briga com Chico.