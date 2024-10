Em treta generalizada, Zé detona Yuri: 'Fazendeiro cagão'

Gui, Yuri e outros peões discutiram na manhã desta quarta-feira (23) por conta das falas de Sacha na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Zaac disse que Yuri e Gui estavam defendendo a fala capacitista de Sacha. "Vocês estão protegendo o Sacha como se fosse um deus", disse Zaac, apoiado por Zé Love.

"Ele não fez nada errado", defendeu Yuri .

Zé Love e Zaac ainda disseram que Sacha é "agressivo" e "agressor". "Vocês esquecem que tá gravando", disse Zé. "Vocês é que criam narrativa. Eu vi tudo", disse Yuri.

Sacha chegou à área e iniciou-se um debate sobre se ele teria dito ou não a expressão "deficiente mental" ao criticar seus rivais. Zaac defendeu, aos gritos, que sim. "É preconceito do mesmo jeito", disse.

Já Sacha, com apoio de Yuri, afirmou que não disse isso — mas pediu desculpas. "Se eu errei, reconheço meu erro", disse. "Se eu falei uma fala capacitista, peço desculpas".

A briga escalonou e Zé Love disse para Sacha que ele era "sujo" e "um merd*". "42 anos e sabe o que você fez? porr* nenhuma. Eu tenho família, mulher? Você não tem", disse. "Sabe por que você vai se f*der? Porque você só pensa em dinheiro".

Zé disse que "ninguém conhecia" Sacha e o ator revidou: "Nunca ouvi falar de você também".

Zé e Yuri também discutiram. O ex-jogador disse que Yuri não tinha caráter e só sabia "rebolar". Yuri disse que Zé só sabia desprezar os outros e suas profissões.

Zaac então começou a brigar com Yuri por defender Sacha e os dois trocaram ofensas de "hipócrita". "Vai sair na porrada", disse Yuri. "Eu faço yoga (...) Eu admito o que eu fiz e você não. Você é moleque", disse Zaac.

O bate-boca continuou e Zé Love desafiou Yuri e Sacha a saírem do programa caso ele tenham ofendido Larissa: "Aperta minha mão, se eu xinguei eu saio daqui, se não xinguei, você sai?". Os peões se recusaram a fazer o acordo.

Zé Love chama Yuri de covarde, pois o bombeiro da Eliana havia posto que eram rivais e não o indicou para a roça. "Tu é tão cagão que bateu no peito e disse que é meu rival, mas não teve coragem de me botar na roça! Covardão."

"Você tem que mostrar muito mais quem tu é! Vai sair sozinho", responde Yuri.

