Não precisa do número! WhatsApp libera novo jeito de adicionar contato

Novas formas de adicionar contatos e configuração de apelidos estão entre as novidades divulgadas pelo WhatsApp nesta terça-feira (22). Os recursos começam chegar aos poucos para todos os usuários a partir de hoje.

O que vai mudar no WhatsApp

Você poderá configurar um nome de usuário. Segundo o WhatsApp, em vez de ceder seu número de telefone para alguém, você poderá criar um "apelido" e ser acionado por meio desse nome de usuário. A empresa diz que esta é uma forma de adicionar uma camada adicional de privacidade. O Telegram, concorrente do WhatsApp, já tem essa funcionalidade há alguns anos. O modelo é semelhante à forma de interagir em aplicativos como o Instagram, em que os usuários são adicionados por outros por meio de um "nome de contato".

Novas formas de adicionar contatos. Atualmente, você só consegue fazer pelo telefone. Com a atualização, será possível inserir novos contatos via WhatsApp Web e pelo aplicativo de computador, para Windows ou macOS.

Contato do WhatsApp x contato telefônico. A empresa diz que ao adicionar alguém no WhatsApp, você terá a opção de que a pessoa seja apenas um contato do app, e não necessariamente um contato telefônico. O aplicativo vai permitir que você, ao adicionar um contato, ative ou não o recurso "Sincronizar contato com esse celular". Na prática, a ideia, segundo a companhia em nota, é facilitar "separar contatos pessoais e profissionais" quando estiver gerenciando mais de uma conta do WhatsApp em um telefone.

Imagem: Divulgação

Os recursos ainda não estão disponíveis. O WhatsApp promete que nas próximas semanas todas as funcionalidades chegarão aos usuários.