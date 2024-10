MC Cabelinho grava novo álbum em estúdio de Brad Pitt, na França

MC Cabelinho divulgou fotos em um estúdio icônico para o mundo da música, localizado em Correns, na França.

O que aconteceu

O cantor brasileiro está no local gravando seu novo álbum, intitulado "Não Sou Santo, Mas Não Sou Bandido". O projeto ainda não tem data de lançamento definida, mas a previsão é que seja disponibilizado até dezembro.

O estabelecimento pertence a ninguém menos que Brad Pitt, 60. O rapper Travis Scott, 33, e as bandas Pink Floyd e AC/DC são alguns dos grandes nomes que já gravaram alguns de seus projetos por lá.

Na legenda do post, ele reproduziu uma citação de Kanye West, 47, sobre a indústria musical. "Vou fazer meu álbum. Do jeito que eu quero. Está me entendendo? E com o apoio que tenho. Não vou dizer que não tem como falhar, mas espero, com a bênção de Deus… Acho que não dá para perder."