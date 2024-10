'Zaac acha que mostrar que não é manipulado é ser agressivo', diz Bárbara

No domingo (21), Zaac e Zé Love tiveram um desentendimento em A Fazenda (Record). O funkeiro reclamou não se sentir ouvido dentro do seu grupo de aliados e não gostou não ser chamado para ser ajudante do ex-jogador na Prova de Fogo da semana anterior. Para evitar uma discussão, Love se afastou do cantor que se irritou ainda mais com o amigo.

"Eu não coloco muita fé em uma ruptura do Zaac", reflete Chico Barney. "Acho que ele fala por falar, mas na primeira oportunidade vai ficar de boa".

Bárbara concorda e diz que Zaac está numa tentativa de provar para a casa e para o público que tem personalidade. "Para mostra que 'eu não sou um capacho do Zé Love e não aceito tudo ele fala, vou discordar dele sim'. Mas a fundo mesmo, nem é essa discordância toda."

Depois que Sacha falou para Galisteu que o funkeiro era manipulado pelo ex-atleta, Zaac tem mostrado um comportamento diferente na casa. Saryne comenta uma análise feita por Flora dentro do reality: "Ela diz assim 'ele está confundindo as coisas, ele acha que mostrar que não é manipulado, é ser um cara mais agressivo, ser quem vai para o embate o tempo inteiro'".

Ela lembra Zaac se envolveu em uma treta generalizada depois da roça de quinta-feira (17) e se mostrou de uma forma que ninguém tinha visto ainda. A produção precisou pedir para que os peões se afastassem para que não ocorresse uma agressão. Depois, ela também recorda da forma de o peão falou com Gizelly na festa, que foi de uma maneira grosseira. "Ele está bem pavio curto. Talvez para mostrar que ele tem mais personalidade que o Zé Love, ele precisa ser mais agressivo que o Love, mais incisivo."

Chico reflete que o tanto que Zaac se sentiu afetado por dizerem que ele é manipulado, foi porque, no fundo, ele concordou com as acusações. "Ele falou 'preciso agir rápido, porque as pessoas podem estar vendo isso em casa'. E ele não está tendo tato de como reverter essa suposta situação."

Ele deveria investir em uma outra abordagem sem necessariamente romper com o grupo, porque ele sem a força do grupo ele sai fora rapidinho.

