Xuxa reúne ex-Paquitas para gravar novo projeto e empolga fãs

Xuxa Meneghel, 61, se reuniu com ex-Paquitas neste domingo (20) para a gravação de mais um novo projeto.

O que aconteceu

Andrea Veiga, Tatiana Maranhão e Lana Rhodes foram convidadas para participar do "Xuxa Só Para Baixinhos 14". A apresentadora compartilhou uma foto dos bastidores das gravações no Instagram nesta segunda-feira (21).

As três ex-Paquitas farão parte do coro das canções, assim como Junno Andrade, namorado de Xuxa. "Gravando o coro do XSPB 14 com meu Ju, o Francci, e com as gralhas (minhas sempre pakas)", disse a apresentadora.

Tatiana também falou sobre a experiência nas redes sociais. "Dia de 'gralhar', de comida vegana feita com amor, de rir até a bochecha doer", escreveu ela em seu perfil.

O encontro no novo projeto de Xuxa rendeu muita empolgação por parte dos fãs. "Certeza que esse novo projeto será revolucionário para todas as novas gerações de baixinhos", disse um perfil nos comentários. "Ouvir sua voz em músicas novas vai ser uma alegria!", comemorou outro.

A nova edição do "Xuxa Só Para Baixinhos" será a primeira inédita desde 2016. No projeto audiovisual, que marcou gerações desde os anos 2000, a artista canta músicas voltadas ao público infantil em um tom lúdico e didático.