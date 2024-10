Não é só salão: truque do loiro perfeito de Camila Queiroz custa R$ 31

A primeira grande transformação capilar de Camila Queiroz, 31, aconteceu por conta de um papel: a atriz ficou completamente loira para interpretar Sofia na novela "Beleza Fatal", que deve estrear em 2025 pela plataforma de streaming Max.

Ela já voltou a sua cor natural, mas contou a Universa como foram os meses com esse cuidado capilar extra.

Foi a primeira vez que coloquei química no meu cabelo. Tinha vontade de mudar por causa de um personagem e precisava de um loiro perfeito e hidratado do começo ao fim do projeto

Para ela, o cabelo é uma ferramenta de trabalho e precisa receber toda a atenção.

Nos cuidados, a atriz dá a dica: não adianta fazer hidratação no salão e não ter zelo com os fios em casa. "Além de cremes, gosto de fazer esfoliação no couro cabeludo, para oxigenar o bulbo capilar", diz.

Ela faz esse procedimento no salão, pois sente que sozinha não consegue retirar todos os resíduos.

Cuidados com o cabelo loiro de Camila Queiroz Imagem: Reprodução/Instagram

Camila não lava o cabelo todo dia — depende de sua rotina e do que foi usado em seus fios durante os trabalhos. Mas sempre passa o xampu duas vezes. "Uma vez só eu sinto que não limpa. Gosto de aplicar duas vezes para ter certeza que o cabelo vai ficar soltinho", diz.

Para manter o cabelo sempre nutrido ela não abre mão de óleos. "Não precisa ter medo de usar, principalmente se ele estiver molhado. Misturo o óleo finalizado com o Pantene Pro-V Queratina Spray Multibenefícios. Ele tem proteção térmica, desembaraça, ajuda no brilho e na cor", diz. A atriz garante que ele não pesa no cabelo.

Na necessaire de Camila - e para se inspirar

