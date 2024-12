Yuri receia ser visto como 'chacota' por defender Sacha: 'Até hoje'

Yuri questionou aos seus aliados nesta sexta-feira (13) a visão que eles tinham de sua relação com Sacha em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri expressou medo de ser visto como "chacota" por defender seu aliado, Sacha. "Sério mesmo, entre nós, por favor, preciso que falem a verdade pra mim: eu defendi tanto o Sacha assim? Para as pessoas falarem tanto? Tipo, minha vida foi ele aqui? ", questionou para Gui e Sacha.

Gui disse que "não". "Defendeu bem o Sacha, Mas não foi tanto", disse.

Sacha também acalmou o amigo. "Me defendeu pra caramba mesmo, mas acho que foi mais naquele momento em que eu estava sozinho. A galera repete até hoje", disse.

Na conversa, o trio também conversou sobre com quem gostaria de ir para a final, já que quatro peões permanecem até o último dia do reality. "Prefiro ir pra final com Juninho do que com Vanessa. Ela é a única mulher, acho que rola esse discurso numa final", disse.

Yuri disse que era uma "incógnita", mas que Juninho poderia ser "mais engraçado". "Acho que não", disse. "Mas quem o público quer que ganhe já tá estabelecido".

