Gui revela que Albert lhe propôs acordo e Sacha rebate: 'Ele joga baixo'

No fim da noite de sexta-feira (13), Gui contou a Sacha que Albert tentou fazer um acordo com ele em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Os dois disputaram juntos a Prova Final, que será exibida no sábado (14). Quem vencer a prova vai ganhar R$ 10 mil e cada um da dupla vai ganhar o direito de começar a montar as roças especiais da temporada.

Sacha comentou sobre o peão. "Albert acha que tá estourando a boca do balão."

Yuri negou e pediu para Gui contar. "Acha não. Conta, Gui."

O ator revelou o acordo que Albert tentou fazer com ele. "Ele chegou pra mim: pode ser imunidade e o outro o poder de indicar. Ele me chamou no reservado e disse: se tiver que escolher, dou minha palavra que não voto em você na próxima roça."

Gui contou ter desconversado. "Falei: 'mano, tem um monte de poder aí que pode acontecer' e saí."

Sacha criticou Albert. "Mano, ele joga baixo."

