Mel Maia mostra transição capilar completa em ensaio: 'Assumi meus cachos'

Mel Maia, 20, fez um ensaio no Rio de Janeiro mostrando sua transição capilar completa. Ela já tinha falado anteriormente sobre a vontade de eliminar todo traço de química dos fios.

O que aconteceu

Nos cliques recentes, Mel Maia aparece com cabelo volumoso e cachos aparentes. Fotos foram feitas nesta sexta-feira (13).

Antes do ensaio de hoje, a atriz já tinha compartilhado detalhes da transição em seu Instagram. O trabalho foi feito sob os cuidados do cabeleireiro Hugo Giuseppe.

Na ocasião, ela disse que ia fazer uma mudança radical: "Já me acostumei com essas mudanças porque sei que meu corpo é meu material de trabalho".

"[O Hugo] tirou toda parte lisa do meu cabelo. O corte é para uma personagem dos anos 90, mas me ajudou praticamente a finalizar a transição. Finalmente consegui me livrar de toda química do meu cabelo e assumir os meus cachos, me sentindo muito mais livre e pronta pra personagem", falou Mel no vídeo de outubro.

O ensaio feito nesta sexta-feira (13) teve como cenário uma casa próximo da praia da Joatinga, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, trata-se de fotos para uma campanha de moda praia. Confira alguns cliques:

Ensaio de Mel Maia envolveu uma equipe de produção em diferentes sets Imagem: Reprodução/Instagram @melissamelmaia

Mel Maia fez ensaio com roupas de moda praia Imagem: Dilson Silva/AgNews

Mel Maia em ensaio no Rio de Janeiro Imagem: Dilson Silva/AgNews