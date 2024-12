Início do adeus! Nostálgico, Rodrigo Faro desmonta camarim na Record

Rodrigo Faro, 51, mostrou aos seguidores nesta sexta-feira (13) que começou a desmontar seu camarim da Record após anunciar sua saída da emissora.

O que aconteceu

Nostálgico, o apresentador compartilhou um vídeo retirando as fotos de um painel que ficava em seu camarim. "Eu tô guardando recordação do Dança, Gatinho, que ficava aqui no meu camarim, nesse painel", explicou.

Lembrando com carinho de alguns momentos ao olhar as imagens, o artista garantiu que colocará as fotos em um painel em sua casa. "Tem um pouco a minha história, né? Aí eu vou tirando com cuidado pra guardar isso com muito carinho em casa, né? A gente vai fazer um painel, lá em casa, com todas as fotos do 'Dança, Gatinho'. Afinal de contas, foram mais de 350 Dança, Gatinho", disse.

Na legenda da publicação, Faro ainda demonstrou carinho pela sua passagem na Record. "Já em clima de despedida por aqui! Guardando as lembranças do meu camarim de uma linda história de 17 anos que escrevemos aqui! E que venham novas histórias…", escreveu.