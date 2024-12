Edmilson tem virada inesperada e se torna um novo homem em 'Mania de Você'

Os próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo) prometem uma grande mudança na vida de Edmilson (Érico Brás).

O que vai acontecer

A folga de Edmilson está prestes a acabar. Depois de passar noites dormindo no chão frio, enquanto vê Dhu (Ivy Souza) seguir com a vida ao lado de Walter (Bruno Quixote), o destino do pai de Lorena (Liza Del Dala) vai mudar.

Edmilson consegue um emprego no Albacoa graças ao filho Iarlei (Lucas Wickhouse). O rapaz conversa com Hugo (Danilo Grangheia), que além de patrão é seu sogro, e consegue um trabalho para o pai no resort.

Muito a contragosto, Edmilson aceita a proposta de carregar as malas dos hóspedes. Resta saber por quanto tempo ele vai aguentar a nova realidade e parar de viver às custas da ex-mulher.

Hugo (Danilo Grangheia), Iarlei (Lucas Wickhaus) e Edmilson (Érico Brás) em 'Mania de Você' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.