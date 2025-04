Delma disse que entrou pronta para brigar por genro: 'Partir pra confusão'

Eliminada do BBB 25 (Globo), Delma revelou hoje que estava "pronta para a confusão".

O que aconteceu

Em entrevista ao Mais Você, Delma disse que esperava ter que brigar com sisters que "não respeitassem" seu genro.

Cheguei lá e pensei que ia ter muita treta comigo. Alguém dar em cima do meu genro, eu ia partir pra confusão. Se se insinuasse, pedisse pra passar um protetor ou amarrar um biquini, aí ia ver a confusão. Eu ia me manifestar (...) Mas cheguei lá e fui muito acolhida, recebi muito carinho das pessoas Joselma

Ela inclusive citou quando Thamiris escolheu seu genro e Vinícius para dormirem fora da casa. "Isso me doeu muito. Aí, por sorte, eu vetei ela da prova do Anjo, ganhei o Anjo e dei pra ela o Monstro", disse.

Ela ainda torceu para que o pódio deste BBB fosse formado por Guilherme, em primeiro lugar, seguido de Vitória Strada e Diego Hypolito.

