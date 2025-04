Todos os brothers vão participar do último Pegar ou Guardar do 'BBB 25'

A dinâmica do Pegar ou Guardar ocorrerá PELA última vez nesta quarta-feira, 16, para os cinco participantes finais do BBB 25. De maneira inédita, todos participarão do "jogo" que concede quantias individuais ou soma o montante para o prêmio final.

Desta vez, João Pedro, Vitória Strada, Renata, Diego Hypolito e Guilherme poderão aumentar o prêmio final em até R$ 105 mil ou embolsar quantias menores individualmente.

Atualmente, o valor final do BBB 25 é de R$ 2,6 milhões. No Pegar ou Guardar "original", os brothers enfrentavam brincadeiras diferentes com três tipos de consequências: uma "punição" para a casa, a opção de levar o dinheiro individualmente ou de somá-lo ao prêmio final.

Tadeu Schmidt, apresentador do programa, explicou o que ocorrerá nesta versão: "Teremos em jogo um total de 105 mil reais. Os jogadores vão ser apresentados a oito cartas. Cada um vai jogar apenas uma vez, seguindo uma ordem determinada por sorteio. Algumas cartas têm valores em dinheiro. Depois de virar uma carta, o participante pode ser orientado a girar a roleta. É assim que a gente vai descobrir se ele fica com o dinheiro ou deixa acumular para o prêmio final".

O último a participar da dinâmica foi Maike, escolhido pela eliminada Vilma. Em um jogo de sorte, ele deveria pegar um dos envelopes disponíveis que concediam três tipos de consequências: penalidades para a casa, valores que seriam embolsados por ele (que somariam R$ 90 mil) ou um valor adicionado diretamente ao prêmio final.

O envelope escolhido por Maike adicionou R$ 100 mil ao prêmio final. Gracyanne Barbosa, Giovanna, Camilla, Thamiris, Vitória Strada e Delma também já participaram da dinâmica.

Além do valor para o primeiro lugar do BBB, o segundo e terceiro lugares também ganharão prêmios em dinheiro.