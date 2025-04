Quem são os filhos de Renato Aragão? Dos cinco, quatro levam vida discreta

Renato Aragão, 90, se pronunciou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo sobre os rumores de que não mantém contato com uma das filhas por ela ser lésbica. Segundo o intérprete de Didi, a especulação de que ele esconderia Juliana da mídia faz parte de um conjunto de "acusações falsas e graves".

Renato é pai de cinco filhos: quatro do relacionamento com Marta Rangel, que morreu em 2014, e uma com Lilian Aragão, sua esposa desde 1991.

Saiba quem são eles

Paulo Aragão

Paulo é o mais velho dos cinco filhos do humorista. Nascido em 1960, Paulo é diretor e produtor. Trabalhou com o pai diversas vezes, principalmente na década de 1980, quando participou da equipe técnica dos longas "Os Trapalhões" (1977), "Uma Escola Atrapalhada" (1990) e "A Princesa Xuxa e os Trapalhões" (1989). Em 1998, foi o diretor do filme "Simão, o Fantasma Trapalhão".

O primogênito de Renato foi ainda um dos diretores do programa "A Turma do Didi", veiculado na TV Globo entre os anos 1998 e 2010. Atualmente, Paulo se mantém longe dos holofotes.

Paulo Aragão, filho mais velho de Renato Aragão, durante homenagem da TV Globo ao pai Imagem: Reprodução/Globoplay

Ricardo Aragão

Ricardo nasceu em 1962 e, assim como o irmão mais velho, atuou em atrações nas quais o pai era o protagonista. Foi um dos diretores de "Os Trapalhões na Guerra dos Planetas" (1978), roteirista de "Os Heróis Trapalhões: Uma Aventura na Selva" (1988) e um dos redatores de "As Aventuras de Didi", que passou na TV Globo entre 2010 e 2013.

Assim como Paulo, Ricardo não mantém uma vida ativa na mídia ou nas redes sociais.

Renato Aragão Jr.

O terceiro filho de Didi é Renato Aragão Júnior, nascido em 1968. Diferente dos irmãos mais velhos, Renato Jr. não seguiu a carreira na televisão ou no cinema, mas se manteve no ramo das artes: ele é músico e roteirista da Be Musical.

É o filho mais discreto de Didi, com raras aparições públicas e sem presença das redes sociais.

Juliana Rangel Aragão

Juliana nasceu em 1977 é a quarta filha de Didi com Marta Rangel. Ela vive no Rio de Janeiro, onde trabalha como motorista de aplicativo. "Ela adora dirigir e gosta de cães. Acabou indo trabalhar como Uber de Pets e depois como Uber. Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho", disse Renato à Folha.

A herdeira de Renato Aragão já fez campanhas online para arrecadar dinheiro. Juliana criou a primeira "vaquinha" em 2001 para arrecadar R$ 550 a fim de custear medicamentos de asma. A outra foi criada em 2023 e tinha como meta atingir R$ 2.000 para consertar o ar-condicionado do carro que usa para trabalhar.

À Folha, o ator alegou que não tinha conhecimento das "vaquinhas" feitas pela filha. "Nunca ouvimos falar disso. Se fez, foi por alguma razão pessoal dela. Recebemos a informação junto com todos vocês e ficamos tão surpresos quanto todo mundo", disse."A Juliana é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença nem pela escolha sexual dela nem por ser adotiva. Filho é filho", afirmou ao F5.

Hoje em dia, Juliana também mantém discrição nas redes sociais. Segundo Renato, a filha de Juliana, de 17 anos, mora com ele.

Juliana com o pai Renato Aragão Imagem: Reprodução

Lívian Aragão

Com 26 anos, Lívian é a filha mais nova de Renato, fruto de seu relacionamento com Lilian. A jovem é conhecida por suas postagens nas redes sociais. Com mais de 2,7 milhões de seguidores somente no Instagram, a jovem compartilha imagens com os pais, de viagens e de seus trabalhos.

Além de fazer propagandas para marcas em seu perfil, Lilian apresenta o Vibe Boa Podcast. Como atriz, ela já participou de peças e musicais, como "IRON - O Homem da Máscara de Ferro", e de espetáculos de circo.

Lívian também se arrisca no empreendedorismo. Embaixadora da Liga Digital, ela faz parte do grupo que ministra o curso "Criação de Conteúdo e Comunicação".