Em meio a polêmicas de Cauã Reymond, ex posta indireta: 'Tudo que eu falei'

Mariana Goldfarb, que se relacionou com Cauã Reymond por sete anos, fez uma postagem enigmática em meio às polêmicas do ator de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Cauã Reymond estaria tendo atritos com colegas de elenco. Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella Campos teria feito uma denúncia formal sobre o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Story de Mariana Goldfarb em meio a rumores sobre Cauã Reymond Imagem: Reprodução/Instagram

Agora, Mariana Goldfarb se pronunciou. "Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote", postou a ex de Cauã nos stories.

Ela já havia falado sobre ter passado por um relacionamento abusivo, mas nunca nomeou o ex em questão. Em uma caixinha de perguntas em janeiro deste ano, ela explicou a decisão de não divulgar o nome do ex: "Porque a causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada. O cara não tem importância".

Atritos com colegas de trabalho

Alice Wegmann também teria postado uma indireta sobre a situação. A atriz publicou nos stories uma foto com Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto com a seguinte legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta".

Segundo a revista Veja, Humberto Carrão também se desentendeu com Cauã. Uma fonte afirmou à revista que Cauã se irritou com como Humberto Carrão interage com as pessoas, encostando nos colegas. Em uma gravação, Cauã teria se irritado e dito: "Não toca em mim". Em outra ocasião, Humberto Carrão repetiu o gesto, e Cauã afirmou que, numa próxima vez, partiria para a agressão. Procurada pela revista, a Globo afirmou que "essas informações não procedem".