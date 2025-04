Delma é eliminada do 'BBB 25'

Delma foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 15. Ela disputou a berlinda com seu genro, Guilherme, e com Renata, que enfrentava seu terceiro Paredão seguido. Delma teve 67,19% dos votos. Renata, a segunda colocada, teve 30,39% e Guilherme, 2,42%.

Na despedida, diante do genro emocionado, ela disse: "Levante a cabeça. Por amor, eu vim, aguentei e superei meus medos".

Após a eliminação, sobraram cinco participantes no reality. O prêmio atual do BBB 25 está em R$ 2.635.000,00

Como foi a formação do Paredão

Na formação do Paredão, na noite do último domingo, 13, Guilherme foi indicado pelo Líder João Pedro e Renata e Delma foram as mais votadas da casa. Renata teve quatro votos, enquanto Delma apenas um, de Renata.