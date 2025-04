No 'BBB 25', João Pedro ganha a Prova do Líder novamente

Após a eliminação de Delma, João Pedro venceu mais uma prova do Líder no Big Brother Brasil 25 e já garantiu ao menos a quarta colocação da temporada. Com o pior rendimento da prova, Diego Hypolito ficou com a primeira vaga do Paredão

Na prova, os brothers foram içados por um cabo a uma altura equivalente a um prédio de sete andares. "Nunca subimos tão alto", disse o apresentador Tadeu Schmidt na abertura do programa ao vivo. Cada um dos participantes do agora top 5 foi erguido por um cabo. O jogador atinge três alturas diferentes durante a prova: 10 metros, 15 metros e 20 metros. A cada estágio o jogador deveria jogar um celular de pelúcia na direção de um cartão gigante posicionado no chão, que tem diferentes valores. O primeiro arremesso tem peso 1, o segundo peso 2 e o terceiro, peso 3.

Vence a prova quem acumular mais pontos após três arremessos. O jogador que tivesse o pior desempenho na Prova estaria no Paredão.

Diego Hypolito foi o primeiro brother a participar e se sentiu mal com o equipamento, que estava muito justo em seu corpo. A produção ajudou o ginasta e Vitória Strada e Guilherme motivaram o aliado, que conseguiu cumprir a prova e fez 280 pontos.

Renata foi a segunda participante. Também com muito medo, a bailarina cumpriu o desafio e acumulou 380 pontos, assumindo a liderança da prova.

João Pedro foi o terceiro jogador a participar da prova e teve o melhor desempenho até então. O goiano totalizou 525 pontos, assumiu o primeiro lugar da prova e ainda brincou com Tadeu enquanto descia da estrutura.

O penúltimo jogador foi Guilherme, que também fez 380 pontos e empatou com Renata na segunda colocação.

Vitória Strada foi a última jogadora e conquistou 465 pontos, ficando com a segunda colocação da prova.

João Pedro é Líder mais uma vez na temporada e colocou Renata no seu VIP. Como último colocado na prova, Diego já está no Paredão.