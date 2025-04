Irmã diz que BBB aumentou autoestima de Delma e que 'xingou muito' Vilma

A irmã de Joselma, Joselene, e a nora da ex-BBB, Emanuelle, comentaram na manhã de hoje sobre a trajetória dela no reality show.

O que aconteceu

Convidadas do Encontro com Patrícia Poeta (Globo), Joselene e Emanuelle disseram que já conversaram com Joselma após a eliminação da sister.

Ambas concordaram que Delma tinha chances de continuar no reality, caso não desejasse tanto sair dele. "Se ela não tivesse pedido tanto pra sair tinha uma chance menor de ficar na casa e ate ir pra final", disse a nora. "Ela enfrentou tudo o que ela poderia enfrentar do jeitinho dela".

Se eu tivesse entrado uns minutinhos no BBB, ia segurar ela [Delma] pelos ombros, dar boas chacoalhadas e dizer 'mulher, se apruma'! Joselene, irmã de Delma

A irmã diz que Joselma foi ao BBB como "fiel escudeira" de Guilherme, mas que sua participação a ajudou a aumentar sua autoestima. "Foi para que a autoestima dela aumentasse", disse. "Ela sempre tinha essa opinião negativa sobre ela, e ele [Guilherme] queria que ela se enxergasse como a pessoa maravilhosa que é".

Emanuelle diz que ela e Guilherme sempre tiveram essa relação de cumplicidade, e que o mesmo acontece em seu relacionamento com o filho dela.

Ao falar sobre os desentendimentos da irmã no BBB, Joselene comentou a "treta do café" com Vilma. "A gente xingou muito Dona Vilma", brincou. "Mas acho que depois que sai a gente zera tudo. Agora não sei se elas podem ser amigas, dona Vilma é um pouquinho mais rancorosa, pode ser difícil conciliar uma amizade entre as duas. Mas pode acontecer, o coração dela é muito grande".

