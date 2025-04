Como estão Arleane e Marcelo, os primeiros eliminados do BBB 25

Faltando apenas uma semana para a grande final do BBB 25, Arleane Marques, 34, e Marcelo Prata, 38, conversaram com Splash sobre os frutos que ainda colhem de sua participação relâmpago no reality show.

O que aconteceu

Primeiros eliminados da edição, o casal deixou o confinamento com 55,95% dos votos. Ainda assim, a participação dos manauaras não passou batida, visto que, durante a semana em que estiveram no jogo, eles renderam alguns conflitos.

Cerca de dois meses após a saída do reality, Marcelo garante que sua vida mudou completamente ao se tornar uma pessoa pública, e Arleane acrescenta: [Nossa vida] mudou muito! Hoje todas as pessoas nos reconhecem e o carinho só aumenta", disse em conversa com Splash.

Para ambos, viver a experiência do BBB 25 foi um verdadeiro sonho realizado. "Nossa relação se fortaleceu ainda mais pois vivemos juntos mais um sonho que jamais imaginaríamos viver", afirmou a influenciadora indígena.

Enquanto a rotina de Arleane ganhou novas nuances, Marcelo afirma que voltou a fazer o que fazia antes do programa. "A minha rotina é a mesma. Voltei a trabalhar normalmente como antes. Temos planos de fazermos alguns trabalhos juntos que, diga-se de passagem, já há algumas procuras", revelou.

Já a ex-cunhã-poranga do Boi Garanhão afirmou que eles pretendem aproveitar o tempo de contrato que ainda possuem com a Globo. "Quero muito trabalhar ainda mais e aproveitar as oportunidades que só o BBB nos traz com sua viabilidade".

Decepções e torcidas

Assim que deixaram o confinamento, o casal chegou a alegar que nunca mais falaria com as participantes que ocuparam inicialmente o Quarto Nordeste. Durante o período em que estiveram no programa, Arleane e Marcelo se desentenderam com algumas delas, mas, principalmente, com Gracyanne Barbosa.

Muito além dos conflitos que tiveram na casa, ambos afirmaram decepção com a postura da musa fitness. "Me surpreendi com a Gra, com algumas falas a respeito do meu marido e de alguns participantes que se dizia ser amiga. Mas já passou", disse Arleane.

Apesar disso, os dois garantem que "zeraram o jogo" e não guardam ressentimentos — ainda que não desejem manter alguns participantes em suas vidas. "Não tenho nada contra nenhum participante do BBB. Por respeito falarei com todos. Alguns eu não gostaria de levar para a minha vida. Quero bem longe de mim", garantiu Marcelo.

Arleane e Marcelo conversam no sofá Imagem: Reprodução/Globoplay

Caso pudessem voltar no tempo e colocar outra dupla para ser eliminada em seu lugar, o casal discorda ao escolher. Marcelo afirma que colocaria Gracyanne e Giovanna, enquanto Arleane escolhe Gabriel e Maike. "Acho que fizeram um jogo muito morno. Apesar de que no finalzinho o Maike se sobressaiu bastante", explica.

Quanto à reta final, Marcelo e Arleane concordam que Renata deveria ser a campeã, enquanto Joselma nem mesmo deveria estar entre os finalistas. "Delma não merecia estar na final do BBB. Várias vezes ela sabonetou e disse que queria sair. Apesar disso, eu gosto dela. Tive uma boa reação com ela", justifica o servidor público.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas