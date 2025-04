Choro e desmaio marcam a virada final de Doralice em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (16) de "Volta por Cima" (Globo), Tati fica mexida com a discussão com Doralice. Enquanto isso, Alberto flagra a namorada chorando pelo desentendimento com a filha caçula.

Mais tarde, Madalena e Jão encontram Doralice desmaiada em casa. Essa será a cena que marca a virada da dona de casa. Ela será internada novamente e os médicos constatarão que será preciso um transplante de coração.

Logo após Madalena se casar, a viúva recebe a notícia de que há um coração disponível para ela.

Madá (Jéssica Ellen), Lindomar (MV Bill), Doralice (Tereza Seiblitz) e Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Ainda neste capítulo: Gerson prende Roxelle novamente. Tati toma uma decisão. Chico consola Cacá. Violeta mente sobre Cacá para Ruth. Rodolfo questiona Gerson sobre Roxelle.

Rosana conversa com Edson sobre Jão. Marco comenta com Violeta sobre a visita de Cacá, e Ruth provoca a ex de Osmar. Cacá segue o conselho de Chico ao falar com Violeta. Ruth procura Cacá. Osmar vai à casa de Joyce.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.