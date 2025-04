De curso de medicina a 'bebê falso': relembre as polêmicas de Davi Brito

Davi Brito, 22, se envolveu em mais uma polêmica após tornar pública a suposta gravidez da dentista Adriana Paula, com quem ele estava namorando, mas na sequência anunciar o término da relação e a notícia que a mulher teria perdido o bebê. Nas redes sociais, os fãs apontaram que ele teria mentido sobre se tornar pai.

Brito anunciou que se tornaria pai na terça-feira da semana passada. No sábado, ele postou vídeos aos prantos nas redes sociais e disse que Adriana teria terminado o namoro por ficar incomodada com a exposição da gravidez. Na ocasião, ele também divulgou um suposto teste de gravidez positivo que teria sido feito pela dentista (o teste é desses comprados em farmácia) para provar que não mentiu sobre a gestação dela. "Eu não estava mentindo, eu não estou mentindo, eu não cometi um crime, eu não fiz nada", falou.

No começo desta semana, porém, a assessoria do ex-BBB divulgou comunicado informando que Adriana havia perdido o filho que estaria esperando. Assessoria disse que a dentista "teve complicações com a gestação", chegou a ser hospitalizada, mas perdeu o bebê. Até o momento, porém, ela não se manifestou sobre a suposta gestação.

A notícia da gravidez não foi a única polêmica que Davi protagonizou desde que foi alçado à fama. Do término com a ex-companheira Mani Rego ao curso de medicina, ele acumula polêmicas.

Mani Rego

Mani Rego e Davi Britto Imagem: Reprodução/Instagram

Brito terminou o relacionamento com Mani Rego, 42, pouco tempo depois de sua vitória no reality. Hoje, os dois travam uma batalha judicial pelo prêmio de R$ 3 milhões que ele faturou no programa, embora o baiano afirme que os dois "nunca" foram casados e que ela "não tem direito" ao seu patrimônio.

"Ela não tem direito a nada do Big Brother", afirmou Davi ao jornalista Leo Dias. Para ele, Mani já "surfou na onda" de sua popularidade e conseguiu ascender financeiramente, além de conquistar seus próprios fãs.

Estudar medicina

No BBB 24, ele externou o sonho de cursar medicina e se tornar médico. Ainda no reality, Brito ganhou uma bolsa de estudos de uma instituição privada, mas para poder ingressar no curso era preciso se submeter a uma prova de vestibular ou tentar a vaga por meio da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o que não aconteceu.

Ele foi criticado por não aproveitar a bolsa de estudos e chegou a apontar racismo nessa cobrança. Posteriormente, ele anunciou que desistiu do desejo de ser médico e afirmou: "tenho o direito de mudar". Hoje, ele cursa Direito, mas admite faltar às aulas devido aos compromissos profissionais e também por sua popularidade que atrai a atenção dos colegas.

A faculdade é um compromisso que eu tenho. Até conversei com a diretora referente a isso, de ter que sair para viajar, cumprir minhas agendas, porque eu já tenho uma vida, eu entrei nessa vida de fama, de famoso, e a faculdade tem que compreender isso.

Davi Brito

Febre fake

Em julho passado, Davi foi desmascarado após alegar que estava doente para não encontrar a jovem com quem estava se relacionando. Na época, o famoso postou foto de um termômetro que marcava 38,6ºC para mostrar que estava febril e afirmou não se sentir bem.

Não demorou e os seguidores perceberam que ele postou uma foto genérica de um termômetro. A imagem foi retirada da internet. A irmã dele, Raquel, alegou que o ex-BBB havia usado a foto genérica de forma lúdica e garantiu que o irmão estava doente.

Web apontou que Davi pegou foto da internet para dizer que estava com febre Imagem: Reprodução/Instagram

Helicóptero falso

Em dezembro, Davi voltou a ganhar os holofotes por outra mentira. Ele postou uma foto em que aparece num carro de luxo no deserto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ao fundo, era possível ver um helicóptero em um voo rasante.

Foto, porém, era uma montagem. Brito admitiu que a imagem foi manipulada para colocar o helicóptero ao fundo e riu da situação.