Atriz que ensinou Cauã a beijar fez par romântico com Mario Frias; conheça

Juliana Silveira, 45, afirmou ter orientado Cauã Reymond, 44, no primeiro beijo técnico da carreira. Eles atuaram juntos em "Malhação" (Globo) em 2002.

O diretor marcou a cena, tudo direitinho... Íamos entrar no cenário e ele falou: 'Preciso que você me ajude. Eu nunca beijei em cena. Como é? É com língua ou sem língua?' Juliana, no podcast Papagaio Falante

Quem é Juliana Silveira

Atriz começou a carreira artística aos 13 anos como assistente de palco da apresentadora Angélica. Ela era conhecida como Angelicat nos programas comandados pela loira.

Protagonizou "Malhação" de 2002 a 2003. À época, a artista ganhou ainda mais destaque com a personagem Júlia Miranda. A temporada registrou altos índices de audiência.

Mário Frias e Juliana Silveira se beijam durante "Floribella" Imagem: Divulgação/Band

Juliana interpretou "Floribella" (Band). A novela foi um grande sucesso comercial, com diversos produtos licenciados. Juliana também gravou as trilhas sonoras "Floribella" e "Floribella 2: É pra Você Meu Coração".

Atriz interpretou Maria Flor, par romântico de Max (Mario Frias), na trama. Os dois, inclusive, já fizeram lives juntos para relembrar o trabalho. Hoje, o ator é deputado federal e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Juliana Silveira em Fortaleza Imagem: Reprodução/Instagram

Ela se recusou a voltar à Globo após o sucesso no canal da família Saad. A atriz, que já havia atuado em três novelas na emissora, foi convidada para viver uma prostituta em "Paraíso Tropical" (2007), mas disse não à antiga casa para preservar seu patrimônio infantil. A garota de programa Telminha ficou com a então novata Isis Valverde.

Juliana Silveira, por sua vez, migrou para a Record. Ela fez diversos trabalhos na emissora de Edir Macedo, a exemplo de "Luz do Sol" (2007), "Chamas da Vida" (2008), "Balacobaco" (2012), "Vitória" (2014), "A Terra Prometida" (2016) e Apocalipse (2017).