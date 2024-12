Leão: Record desrespeita público ao escolher o substituto do Hora do Faro

A Record substituir o programa Hora do Faro por filmes é um grande desrespeito ao público, rugiu Leão Lobo no Splash Show desta sexta-feira (13).

Eu queria rugir porque a Record anunciou o substituto do Rodrigo Faro. Para o lugar do programa Hora do Faro eles vão colocar filmes, vão botar uma sessão de cinema por enquanto... e que depois vão pensar no que vão fazer.

Acho esquisito, uma emissora que pretendeu ser maior que a Globo, uma emissora que tem o porte que tem a Record e que atinge o Brasil inteiro. É uma grande rede de televisão aberta, tirar um programa de televisão que não ia bem, mas para botar uma sessão de filmes, uma sessão de enlatados, eu acho quase uma sacanagem, quase uma agressão ao telespectador.

Quem tinha esse hábito de ver um programa alegre, é um programa divertido com apresentador bacana e tal, e de repente tira isso e põe uma sessão de cinema, assim como qualquer coisa tá bom. Acho que é um desrespeito ao telespectador, um desrespeito ao apresentador. Porque fica assim, ah, qualquer coisa no lugar dele tá bom. Então tomara, eu torço para que o Rodrigo Faro se dê muito bem lá no SBT. Que ele realmente faça um programa, que seja bacana.

Leão Lobo

Leão seguiu suas críticas à emissora afirmando que a Record parece ter preguiça em fazer televisão, e que tem gente demais da igreja e pouca gente de televisão.

Parece que é uma preguiça de fazer televisão, né? Acho que tem gente demais da igreja na Record e pouca gente de televisão. Eles parecem que estão brincando de fazer televisão, não tem vontade de fazer televisão. E a gente que ama televisão, a gente que viveu a vida inteira na televisão e como um espectador da televisão, a gente se sente meio ofendido mesmo quando vem uma coisa dessas.

Pior que os filmes que a Record exibe são sempre péssimos, né? Aqueles filmes de monstro, filmes de violência, nunca é nada bacana. A Sessão da Tarde, por exemplo, você pode até criticar que já deu, etc. Mas a Sessão da Tarde tem filmes românticos, tem filmes que falam do coração e tal. A Record não, é sempre umas coisas violentas, umas coisas bobas. Nada a ver com o cristianismo que eles pregam.

Então acho um desserviço à televisão brasileira, uma rede como a Record, colocar uma sessão de cinema no domingo à tarde para substituir o Hora do Faro. Realmente péssima, péssima ideia. A gente ficava imaginando: 'ah, vai sair o Faro, mas vem um grande apresentador pro lugar, vão fazer um programa novo'. Não, parece que eles têm preguiça, tudo que eles fazem parece filhote do Domingo Espetacular, e aí quando não, a sessão de cinema. Isso é fácil, comprar em enlatado e botar lá. É muito ruim isso, muito ruim para a televisão em geral. Péssimo.

Leão Lobo

