Luana desabafa sobre Cauê: 'É falso'

Durante sua participação no programa Live do Eliminado, com Lucas Selfie, Luana comentou sobre o affair de Gizelly com Cauê e o que o ex-peão representava para ela na A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana comparou as atitudes do rapaz. "Me poupe. Se eu soubesse teria escolhido a nota de 2 reais, que é mais verdadeira."

Ele é falso. Ele viu tudo tudo o que Gizelly fez comigo e está de casalzinho com ela.

A ex-peoa completou. "Se realmente ele tivesse um carinho por mim, me considerasse sua amiga, do mesmo jeito que eu considero, sabe?"

Para mim, ele também era meu irmão, meu aliado. No começo, as três principais pessoas eram Larissa, Raquel e ele. Se ele viu tudo que Gielly fez comigo, que palhaçada é essa?

