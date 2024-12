Serão hipersexualizados: Fernanda Lima alertou filhos sobre abuso e assédio

Fernanda Lima, 47, repercutiu os comentários que hipersexualizam seus filhos adolescentes João e Francisco, 16, frutos da relação com Rodrigo Hilbert, 44.

O que aconteceu

Lima abordou o assunto ao falar que não deseja que seus filhos, inclusive a caçula, Maria Manoela, 5, vivenciem situações de abusos e assédios pelos quais ela passou na carreira. "Eu espero que ela não passe por muita coisa que passei, muitos abusos, assédios. E eu também me preocupo com os meninos, mas eles já têm 16 anos e vão ter que [aprender] a se cuidar sozinhos. Menino a gente também tem que cuidar porque menino também é abusado", destacou no podcast RivoNews.

A apresentadora abordou a sexualização dos gêmeos nas redes sociais e destacou que eles mal iniciaram a vida sexual. "Eles já estão recebendo mais informações sobre tudo. Consegui segurar um pouquinho eles [longe dos holofotes] para amadurecerem. Agora eu falo: 'cara, vocês estão na vida. Querem mesmo trabalhar, fazer o dinheirinho de vocês? Saibam que vocês não vão ser bem tratados, muitas vezes vão ser maltratados, vão hipersexualizar vocês, mas vocês nem começaram a vida sexual, mal beijaram, nunca se apaixonaram, são completamente crus ainda'".

A apresentadora destacou que aconselhou os primogênitos a evitarem se expor de forma demasiada. "[Disse para que eles] saibam se poupar, [para que] não tentem ser o que vocês não são, provar que fizeram, fiquem quietinhos, não precisam dar entrevistas, não estão formados intelectualmente ainda".

Fernanda Lima também falou um pouco sobre a educação dos três filhos e afirmou que todos são pessoas pacatas. "Os meus meninos são calmos, carinhosos, eu sinceramente não criei eles de maneira diferente dela. Eles não foram pestes, não quebravam tudo, eram calmos. Eles não passavam dos limites, então a mesma coisa que eu fazia com eles, faço com ela".