Eliezer brinca com o filho Ravi no hospital e comemora: 'Forte e guerreiro'

Eliezer visitou o filho mais novo no hospital. Ravi está internado desde que nasceu, há um mês.

O que aconteceu

O ex-BBB postou vídeos no final da tarde desta sexta-feira (13) conversando e brincando com o filho no quarto do hospital.

"Como pode um ser tão pequeno ser tão forte e guerreiro", escreveu Eliezer.

O influenciador também disse que o filho era muito amado: "Você tem uma força que Nossa Senhora, vê se um tico de gente desse vai ter essa força toda? Ele não pesa nem um pacote de arroz o meu moleque. Está todo mundo aqui desejando [coisa boa]. (...) Você nem imagina o quanto amor tem para você. [Na verdade] Você sabe sim, porque você sente meu príncipe".

Eliezer fez questão de comemorar a evolução de Ravi: "Nem parece que passou pelo o que passou, que está passando pelo o que está passando de tão forte [que você é], tão esperto. (...) Papai te ama demais, te ama muito. Não é pouco não".

Viih Tube também visitou o filho nesta sexta (13). Ela escolheu um look verde para a visita.

Na última quarta-feira (11), Ravi completou seu primeiro mês de vida e ganhou uma festinha no hospital pelo mesversário. Recentemente, Eliezer explicou que Ravi foi internado por conta de uma hemorragia causada por uma inflamação. Ainda não há diagnóstico fechado e nem há previsão de alta.