Gilsão e Albert criticam rivais em A Fazenda: 'Comportamento não é aceito'

Durante a noite de sexta-feira (13), Gilsão e Albert voltaram a criticar Sacha, Gui e Yuri e o comportamento do G3 de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Gilsão criticou os peões. "Minha sensação é que eles acham que tão falando com qualquer pessoa, sabe? A minha história, particularmente, não é de ficar mentindo, e esconder as coisas, de não dividir."

Albert continuou. "Esse comportamento desses caras não é aceito em lugar nenhum. Nem em emprego, clube, família, em lugar nenhum. Na família deles, eles não fazem o que fazem com a gente aqui, por isso que eu pontuei aquilo."

Gilsão desabafou. "E vou te falar uma parada: só faz isso comigo porque tá aqui dentro. Se fosse lá fora seria diferente."

Albert concordou. "Não faz. Covarde. Eles fazem porque tem câmera ligada."

Quero ver fazer isso comigo lá fora. Eu não vou ficar de mimimi se eu conheço a minha verdade. Gilsão

