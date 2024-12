A Fazenda 16: Peões são divididos em duplas e participam de prova

Em clima de reta final, o Top 8 de A Fazenda 16 (Record) foi dividido em duplas no fim da tarde de sexta-feira (13).

O que aconteceu

Galisteu apareceu na sede e informou aos peões que eles participariam de uma prova, valendo dinheiro. "A prova vai ser em duplas e vale, entre outras coisas, R$ 10 mil pra cada um dupla vencedora."

A apresentadora ainda apontou que a prova vale mais coisas. "Tem mais coisas no jogo, mas na hora certa eu conto."

Na sequência, as duplas foram sorteadas. Confira:

1 - Sacha e Gilsão

2 - Gui e Albert

3 - Juninho e Sidney

4 - Yuri e Vanessa

Uma a uma, as duplas se dirigiram para realizar a prova. A atividade não foi exibida no PlayPlus.

