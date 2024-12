Cantor do The Wanted descobre problema cardíaco após internação às pressas

Max George, 36, conhecido por ter integrado a banda The Wanted, descobriu um problema cardíaco após sentir um mal-estar e ser internado às pressas na última quarta-feira (11).

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, o cantor explicou que precisará ficar um tempo no hospital para realizar exames e avaliar a extensão de seu problema. "Ontem me senti muito mal e fui levado ao hospital. Infelizmente, depois de alguns exames, eles descobriram que tenho alguns problemas no coração. Tenho muito mais exames para determinar a extensão dos problemas e qual cirurgia precisarei para me recuperar".

Max ainda lamentou que terá que passar o Natal internado, mas agradeceu o carinho e demonstrou alívio de ter descoberto seu problema. "Embora isso seja um grande choque e, sem dúvida, um revés, é algo que vou enfrentar com todas as minhas forças! Eu me considero muito sortudo por isso ter sido descoberto quando foi".

Recentemente, Max George se uniu com Siva Kaneswaran, 36, para tocarem o The Wanted 2.0 — projeto que dá continuidade a banda ao qual os dois faziam parte. Formados originalmente em 2009, o grupo ainda era composto por Nathan Sykes, Jay McGuiness e Tom Parker. Em 2014, os artistas anunciaram o fim da banda.

Em 2020, Tom Parker descobriu um tumor cerebral, que fez com que a banda retornasse para uma turnê de despedida em 2021. No dia 30 de março de 2022, foi anunciada a morte de Parker aos 33 anos.