Atriz de 'Chiquititas' diz que assediador lhe enviou preservativos usados

Celeste Cid, 40, contou que é assediada desde a adolescência por um homem que se tornou obcecado por ela através de seu trabalho na TV.

O que aconteceu

A atriz argentina contou que o stalker chegou a lhe enviar preservativos usados pelo correio. "Quando tinha 15 anos, comecei a receber presentes de uma pessoa no meu local de trabalho. Eram caixas com fotos minhas junto a dezenas de preservativos usados, e cartas, muitas cartas", revelou ela, em uma sequência de mensagens divulgadas nos stories de seu Instagram.

Mais tarde, o assediador passou a persegui-la também por meio da internet. "O tempo passou e as redes sociais trouxeram de volta esta pessoa, que não apenas vivia me escrevendo por todos os meios que encontrava, mas também fazia o mesmo com minha família, amigos, conhecidos e colegas de trabalho. Aos poucos ele começou a mudar o tom [das mensagens], e cada vez se tornavam mais fortes suas intimidações e ameaças."

Celeste chegou a denunciar o criminoso à polícia e conseguiu uma medida protetiva contra ele - que chegou a segui-la até outro país a fim de burlar a ordem judicial. "Quando eu estava fora da Argentina, ele teve a desfaçatez de me procurar lá, onde a medida protetiva não tem efeito."

Ele a procurou no Uruguai, onde a atriz estava promovendo seu livro "Intimidad" - mas foi detido pela polícia. "Por sorte, os policiais o reconheceram e o frearam antes que ele pudesse chegar à sala onde eu estava divulgando o meu livro."

A artista se queixa da falta de um sistema capaz de resolver casos como o seu. "Sigo à espera de que algum juiz veja a gravidade do comportamento que essa pessoa mantém por mais de 20 anos. Por que tenho a sensação de estar 'presa', com um botão do pânico e um policial na porta da minha casa? Não deveria ser o contrário? Eu caminhando tranquila pelas ruas, indo e vindo, e ele recebendo tratamento adequado? Tenho a sensação de que este sistema, com suas leis e seus tempos, segue colocando as mulheres em uma zona de encarceramento - e as pessoas que necessitam de cuidados mentais em uma zona de abandono."

Celeste Cid ficou conhecida da grande mídia em 1997, ao participar da versão original de "Chiquititas". Sua personagem era a patricinha Barbarita, correspondente a Bel (Vívian Nagura / Bruna Carvalho) nos remakes da história produzidos pelo SBT.