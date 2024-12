Madonna provoca a igreja católica ao fazer IA ao lado do Papa Francisco

Madonna, 66, provocou a igreja católica usando inteligência artificial.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (13), a cantora compartilhou fotos de IA ao lado do Papa Francisco, 87. Madonna, que já foi excomungada três vezes pela Igreja Católica, aparece com uma roupa sexy, agarrada ao líder religioso.

Em agosto, Madonna foi vista no Vaticano, usando um chapéu branco, caminhando pelas ruas. Um fã gravou a estrela no momento em que desceu de seu carro em frente ao Museu do Vaticano.

Madonna tem uma longa história com a Igreja Católica. A Ranha do Pop foi excomungada três vezes pela autoridade católica. Ela já pediu para se encontrar pessoalmente com o Papa Francisco, para que possa resolver as "desavenças" do passado.