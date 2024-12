Yuri relembra convivência com peões: 'Ficava com a cabeça sempre doendo'

Enquanto aguardavam a sua vez de realizar uma prova, Yuri, Gui e Sidney conversaram sobre a convivência com os demais peões de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Yuri lembrou o começo da temporada, ainda com 24 pessoas. "Tinha muita gente aqui dentro. Me incomodava um pouco."

Sidney concordou com o peão. "É muito ruído, né?"

Yuri reforçou como se sentia. "Ficava com a cabeça sempre doendo, com enxaqueca. Muito louco isso aqui."

O ex-bombeiro da Eliana ainda falou sobre a festa com os peões eliminados. "No dia da festa final, os quatro que ficarem aqui vão tá na tensão ainda e a galera de fora."

Sidney concordou. "Vai chegar leve!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Resultado parcial Total de 28744 votos 0,09% Albert Bressan 4,23% Gui Vieira 5,34% Gilsão 0,82% Juninho Bill 30,53% Sacha Bali 43,63% Sidney Sampaio 10,06% Vanessa Carvalho 5,30% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 28744 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso