Bia se mostra uma vilã terrível e acaba com Beto em 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (14), da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maisa) vai se mostrar uma grande vilã e inferniza a vida de Beto (Pedro Novaes).

O que vai acontecer

Sem ninguém ver, a mimada entra no quarto escuro enquanto as fotos que Beto fez de Beatriz (Duda Santos) estão secando. "Quero ver se o Beto vai continuar sendo o fotógrafo da Beatriz depois que o tio Raimundo vir como vão ficar essas fotos", fala para si mesma.

Bia quer que o mocinho não trabalhe mais com sua rival. "Com essas fotos de péssima qualidade, vão ter que botar outro fotógrafo pra trabalhar com a coisinha. Perfect! As fotos ficaram horríveis e o Beto vai ser afastado da campanha", confabula.

Ela acaba com o trabalho do filho de Raimundo (Danton Mello). "Sorry, Beto, é para o seu bem, pra voltar a ser só meu e eu só sua. E olha esse cabelo! Quem tem que brilhar sou eu!", diz sozinha.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.